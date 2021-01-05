Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle!

TRT1'in en çok izlenen gerçek hikayelerden esinlenilerek ekrana gelen dizisi Masumlar Apartmanı 16. bölüm izleyiciyi ekrana kitlemişti. Naci'nin eski eşi Gülru ve kızı Safiye ile aşkına engel olacak mı? Diğer yandan da Haluk'un eve gelmesi İnci ve dedesi arasındaki ipleri germiştir. İnci yeniden eskiyi yaşamaya başlar. Böylelikle Han ve İnci yeni kararlarını hayata geçirmeyi düşünürler. İşte, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur. Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 16. SON BÖLÜM FULL İZLE...