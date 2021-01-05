MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle!
05.01.2021 - 23:35 |

Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle!

Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Heyecan yaratan dizide Safiye yıllar sonra Naci'ye kavuşmanın mutluluğu içindedir. Ancak son anda öğrendikleri her şey değiştirir. Han ile İnci'nin evli olduğu artık sır değildir. Masumlar Apartmanı 16. bölümde neler oldu?

Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Masumlar Apartmanı 16. bölüm izle!
ABONE OL

TRT1'in en çok izlenen gerçek hikayelerden esinlenilerek ekrana gelen dizisi Masumlar Apartmanı 16. bölüm izleyiciyi ekrana kitlemişti. Naci'nin eski eşi Gülru ve kızı Safiye ile aşkına engel olacak mı? Diğer yandan da Haluk'un eve gelmesi İnci ve dedesi arasındaki ipleri germiştir. İnci yeniden eskiyi yaşamaya başlar. Böylelikle Han ve İnci yeni kararlarını hayata geçirmeyi düşünürler. İşte, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur. Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 16. SON BÖLÜM FULL İZLE...

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Osman Zeki Korkmaz: "İsmail Kartal'dan bu güne kadar küfür bile duymadım"

Osman Zeki Korkmaz: "İsmail Kartal'dan bu güne kadar küfür bile duymadım"

Son dakika - Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kiraladı!

Son dakika - Kasımpaşa, Isaac Kiese Thelin'i kiraladı!

Son dakika - Ömer Bayram: "4 gol yeme lüksümüz yok"

Son dakika - Ömer Bayram: "4 gol yeme lüksümüz yok"

Son dakika - Mesut Özil'den Fenerbahçe'yi heyecanlandıran paylaşım!

Son dakika - Mesut Özil'den Fenerbahçe'yi heyecanlandıran paylaşım!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet