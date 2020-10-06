Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir?
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Gerçek bir hayat hikayesi olan Masumlar Apartmanı 4. yeni bölümünde neler olacak? Peki Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?
Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da TRT 1'de...
MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı çekimleri İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer bulunuyor.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
erçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?