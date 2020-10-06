Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler, konusu nedir?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da TRT 1'de...

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah

Birkan Sokullu

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Çoşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı çekimleri İstanbul’un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer bulunuyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

erçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?