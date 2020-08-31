Mehtap Anıl kimdir? Mehtap Anıl filmleri
Mehtap Anıl kimdir? Mahallenin Muhtarları dizisindeki rolü ile sevilen usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti. 80 yaşında olan Mehtap Anıl hangi dizi ve filmlerde rol almıştı? İşte Mehtap Anıl biyografisi.
"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi.
MEHTAP ANIL KİMDİR?
Mehtap Anıl 1940 İstanbul doğumludur. 14 yaşından itibaren sinema oyunculuğu yapmıştır. 3 Yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı. 1992-2002 arasında TV'de yayınlanan dizi Mahallenin Muhtarları'nda Kemikkıran Kadriye karakteriyle kült olmuştur.
MEHTAP ANIL DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2015 Zilin Sesi
2013 Uzun Yol Esma
2012 Acayip Hikayeler Memnune
2006 Sev Kardeşim Sıdıka
2003 Unutma Beni Sümbül
1995 Mahallenin Muhtarları Kemikkıran Kadriye
1994 Çözülmeler
1992 Mahallenin Muhtarları Kemikkıran Kadriye
1987 72. Koğuş