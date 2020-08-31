MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mehtap Anıl kimdir? Mehtap Anıl filmleri
31.08.2020 - 15:47 |

Mehtap Anıl kimdir? Mehtap Anıl filmleri

Mehtap Anıl kimdir? Mahallenin Muhtarları dizisindeki rolü ile sevilen usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti. 80 yaşında olan Mehtap Anıl hangi dizi ve filmlerde rol almıştı? İşte Mehtap Anıl biyografisi.

Mehtap Anıl kimdir? Mehtap Anıl filmleri
ABONE OL

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi.

MEHTAP ANIL KİMDİR?

Mehtap Anıl 1940 İstanbul doğumludur. 14 yaşından itibaren sinema oyunculuğu yapmıştır. 3 Yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı. 1992-2002 arasında TV'de yayınlanan dizi Mahallenin Muhtarları'nda Kemikkıran Kadriye karakteriyle kült olmuştur.

MEHTAP ANIL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2015      Zilin Sesi

2013      Uzun Yol              Esma

2012      Acayip Hikayeler  Memnune

2006      Sev Kardeşim     Sıdıka

2003      Unutma Beni     Sümbül

1995      Mahallenin Muhtarları Kemikkıran Kadriye

1994      Çözülmeler

1992      Mahallenin Muhtarları Kemikkıran Kadriye

1987      72. Koğuş

Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suna Yıldızoğlu, 'Çukur' kadrosunda

Suna Yıldızoğlu, 'Çukur' kadrosunda

Pamela Spence: Kendimi spora verdim

Pamela Spence: Kendimi spora verdim

Makyajsız güzel Çağla Demir

Makyajsız güzel Çağla Demir

Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin

Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin

Sıradaki Haber