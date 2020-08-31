Mehtap Anıl kimdir? Mehtap Anıl filmleri

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi.

MEHTAP ANIL KİMDİR?

Mehtap Anıl 1940 İstanbul doğumludur. 14 yaşından itibaren sinema oyunculuğu yapmıştır. 3 Yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı. 1992-2002 arasında TV'de yayınlanan dizi Mahallenin Muhtarları'nda Kemikkıran Kadriye karakteriyle kült olmuştur.

MEHTAP ANIL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2015 Zilin Sesi

2013 Uzun Yol Esma

2012 Acayip Hikayeler Memnune

2006 Sev Kardeşim Sıdıka

2003 Unutma Beni Sümbül

1995 Mahallenin Muhtarları Kemikkıran Kadriye

1994 Çözülmeler

1992 Mahallenin Muhtarları Kemikkıran Kadriye

1987 72. Koğuş