Melek Baykal annesiyle bayramlaştı

Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir evden çıkmayan Melek Baykal, karantina günlerinde yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla, takipçilerini hem mutlu etti hem de bilgilendirdi.

Baykal son paylaşımında da annesiyle bayramlaştığı anları yayınladı ve şu notu düştü:

"Tüm sevdiklerime sevenlerime mutlu sağlıklı bayramlar diliyorum, bu sabah bizde anacığımla bayramlaştık. Yanımızda olamayan Sami'm, Zeynep'im, Mert'im, Aslı'm onları andık anacığımla..sonra görüntülü görüşmeyle bayramlaştık…

Ne yapalım en kötü günümüz en kötü bayramımız böyle olsun. Bundan sonra inşallah coronasız mutlu bayramları, hep birlikte ailemizle, sevdiklerimizle birlikte kutlayalım. Biz şimdilik şükür hayattayız amam coronadan dolayı yakınlarını kaybeden yurttaşlarımız oldu. Onlara da bu acılı bayramlarında sabır, kaybettiklerine de rahmet diliyorum”