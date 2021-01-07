Mert Öğüt: Aşı olacağım

Öğle saatlerinde geldiği AVM'de spor mağazalarını dolaşıp alışverişe koyulan Mert Öğüt, giyim tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekti.

Alışveriş esnasında kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Yeni yıla da girdik, hepimize sağlık ve huzur getirir inşallah" dedi.

Yeni projelerinden bahseden Öğüt, "Dijital platformda yeni bir dizi projemiz başlayacak, imzalar atıldı. Yavuz Sultan Selim dizisinde, Gürcistan başkomutanı Anton rolüyle beni izleyeceksiniz" açıklamasını yaptı.

Türkiye’de ocak ayında başlaması beklenen koronavirüs aşılama süreciyle ilgili soruya cevap veren Öğüt, “Bir an önce normal hayata dönmek için ben de aşı olmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.