Merve Çağıran'dan romantik İsmail Hacıoğlu paylaşımı

Oyuncu Merve Çağıran, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki'yle geçtiğimiz günlerde boşanan İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor.

“NE GÜZEL GÖZLER"

Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 28 yaşındaki Merve Çağıran'ın "Ne güzel gözler" notuyla yaptığı bu paylaşım takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

İsmail Hacıoğlu'nun aşkını ilan etmesinin ardından eski eşi Duygu Kaya Kumarki, sessizliğini bozmuştu.

ESKİ EŞTEN OLAY SÖZLER

Sosyal medya hesabından, "Arsız güçlü olunca haklı, suçlu olurmuş!" mesajını yayınlayan Kumarki, ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'Neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil, bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda, ilahi adaletini sevdiğim..."

Sevgilisi ile fotoğrafını paylaşmasının ardından yapılan negatif yorumlara tepki gösteren Hacıoğlu ise şunları söylemişti:

"YAŞADIKLARIMIZ SADECE BİZİ İLGİLENDİRİR"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İsmail Hacıoğlu, şunları söyledi: 'Boşanıyoruz' dedik, evde kırılmadık eşya bırakmadınız. Elinizde delil yokken, dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz.

'Sebebi buymuş, bakın', 'Kesin bu yüzden boşandılar' diyorsunuz. İlişki dediğiniz bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı, ne de sesimiz yükseldi birbirimize.

Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak, boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım... Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla...