Müge Anlı'da şoke eden olay! Sinop'taki yangında 3 kişiye ne oldu?

22 Nisan 2019 yılında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında ev kül olurken olayın ardından yapılan incelemede evde yer alan 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkayann öldüklerine dair hiçbir belirtiye rastlanılmadı. Evde olduğu düşünülen 3 kişinin öldürüldüğü ve ahşap evin yakıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşılırken köyde o dönemde yapılan muhtarlık seçimlerinde iki rakibin de olayın içerisine girmesi ile olaylar karmaşık bir hal aldı.

SİNOP'TAKİ YANGINDA 3 KİŞİYE NE OLDU?

Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında evde bulunan 3 kişinin öldürüldüğü veya kaçırıldığı iddiaları üzerinde durulsa da henüz bir belirtiye rastlanılmadı. Evde eşi, çocuğu ve annesi olan Erdal Özcan'ın söylemlerinin yanı sıra olayın yaşandığı gün Yaşar isimli şahsın Nurten Özcan'a son kez çayını içelim söylemleri olayın içerisinden çıkılmaz bir hal almasına neden olurken yangının çıktığı esnada köye lüks bir arabanın girdiği ve evde Özkaya ailesine ait olan 3 kişinin kaçırılmış olabileceği veya Nurten Özkaya'nın başka biriyle kaçmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.