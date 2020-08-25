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25.08.2020 - 11:32 |

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan okulun ilk günü paylaşımı

Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya’nın oğlu Ahmet Kaan, birinci sınıfa başladı. Ünlü oyuncular, heyecanlarını sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraflarla paylaştı.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan okulun ilk günü paylaşımı
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 Rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2010 yılında nikah masasına oturan Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ, yeni yılın ilk ayında boşanmışlardı. Ahmmet Kaan adında bir oğulları olan ikili, dün bir araya geldi.

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Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı!

Oğullarını okulun ilk gününde yalnız bırakmayan oyuncu çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Üstündağ, okulun ilk gününden ailece verdikleri pozu “Seni bu hayatta annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum” notuyla paylaştı.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkayadan okulun ilk günü paylaşımı

Ecem Özkaya ise oğlunu okul bahçesinde fotoğrafladı ve "Sosyal mesafeli, mini mini bir “1” bırakıyorum buraya... Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice okul yılların olsun yavrum. Sağlık,mutluluk ,umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun" notunu düştü.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkayadan okulun ilk günü paylaşımı

25 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni25 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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