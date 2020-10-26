Nadide Sultan kimdir, kaç yaşında? Nadide Sultan biyografisi...

Nadide Sultan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Nadide Sultan bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olacak. 2014 yılında Hakan Yonat ile evlendikten sonra kariyerinde bir yavaşlama dönemine giren Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İşte Nadide Sultan hakkında merak edilenler...

NADİDE SULTAN KİMDİR?

Nadide Sultan 15 Kasım 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Konya'lıdır. İlk, orta ve lise eğitimini sırasıyla İdealtepe İlkokulu, Fenerbahçe Ortaokulu ve Lisesinde tamamlamıştır. Okul yıllarında sürekli müzikle iç içe olmuş ve Üsküdar Musiki Cemiyetine devam etmiştir. Liseden sonra kurdukları müzik grubu ile, değişik barlarda şarkı söylemiş, vokal ve solistlik yapmıştır. Bu arada bazı ses sanatçılarının dikkatini çekmiş,Emel Sayın, Altay, Coşkun Sabah ve Fatih Ürek'ede vokal yapmıştır. Bugüne kadar yedi albümü bulunan sanatçı ayrıca Çifte Bela ve Yapma Diyorum adlı televizyon dizilerinde oynamış, Ispanaktan Nağmeler adlı sinema filmende ve Bodrum Hakimi TV filminde rol almıştır. TGRTde yayınlanan Anadolu Magazin ve Kanal 1'de yayınlanan Renkli Bir Gece programlarında sunuculuk yapmıştır. Ayrıca 2007'den 2009'a kadar Radyo Mega'da Nadidece adlı bir program yapmıştır. 2010 yılında yepyeni bir maxi single ile müzik dünyasına tekrar merhaba diyen nadide, yeni imajı ve şarkıları ile çok konuşulmuştu. 2009 yılından itibaren, yarım bırakmış olduğu üniversite eğitimine geri dönen sanatçı, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun olmuştur. Şarkıcı 2012 yılında TMC etiketiyle Hayat Aşktan Albümünü yayınladı. Bu albümde Nadide sade bir biçimde ve akustik bir sound ile sevenleriyle buluştu. Sanatçı 2012-2013 sezonunda Fog TV'de Nadide Geceler adlı canlı performans programını sunmuştur. Eğitiminede devam eden Nadide son olarak masterını Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünden 2014 yılında tamamlamış ve şu anda Haliç Üniversitesinde Türk Müziği bölümünde doktora yapmaktadır.

2013'te, bestesi kendisine ait digital single çalışması "Anlayan Anlar"ı dinleyenlerine buluşturan sanatçı, 2014 yılında ikinci single çalışması "Vazgeç Kalbim"i Sipan Babur Production etiketiyle yayımladı. Şarkının söz ve müziği Nezih Üçler ile Deha Bilimlier'e, düzenlenmesi ise Okan Akı'ya aittir. Üçler bu single çalışmasında Nadide Sultan'a eşlik etmiştir. Şubat 2014'te yayımlanan "Vazgeç Kalbim"in video klibini ise Hakan Yonat yönetmiştir. Son olarak 2016 yılında üçüncü single çalışması "Kalbimin Sahibi"ni piyasaya sürdü. Şarkıcı ünlü reklam ve film yönetmeni Hakan Yonat ile 16 Ağustos 2014'te evlendi.

Akademik kariyeri

2011 yılında Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi bölümünde tamamlamıştır

2014 yılında Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde tamamlamıştır

2014-halen Türk müziği üzerine Haliç Üniversitesi 'nde doktora yapmaktadır

Diskografi

Vuslat'a Beş Kala (1997)

Tutuldum (1999)

Aşktan Ölsem (2000)

Dene Bakalım (2004)

Tek Kişilik (2007)

Nadide's (2010)

Hayat Aşktan Yana (2012)

Dijital Single

"Anlayan Anlar" (2013)

"Vazgeç Kalbim" (2014)

"Kalbimin Sahibi 2016" (2016)

"Uçmalıyım" (2017)

Proje Albümler

Mega Hits 2000 - Konyalım Universal Müzik

Yol Şarkıları 2000, Vol.3 - Konyalım

Top Hits 2001- Konyalım

Best Remix 2001 - Konyalım

Süper Hits - Alışkanlık Yaparım

Türkçe Pop Hits, Vol. 2, 2011- İki Kanlı Seyhan Müzik

12 Pop, 2015 - Kimsesiz Biri TMC