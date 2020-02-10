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10.02.2020 - 08:03 |

Nalan: Mustafa Keser’in dişi versiyonuydum

Şarkıcı Nalan, işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Hayranlarını 'Acemi Balık' şarkısıyla selamlayan Of Aman Nalan performansıyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Şarkıcı, 90'lardan günümüze şarkılarını seslendirdi.

Nalan: Mustafa Keser’in dişi versiyonuydum

İstek parçaları da kırmayan Of Aman Nalan, "Önceden Mustafa Keser'in dişi versiyonu gibiydim. Orkestra hızıma yetişemiyordu, şimdi daha çok hayranlarım benim şarkılarımı istiyor. Anılarını hatırlıyorlar, tabii ki ben de şarkıları ilk yazdığım zamanki duygularla söylüyorum"  sözlerini dile getirerek şarkılarını art arda seslendirdi. 

Ses performansı ve sahne şovuyla herkesten tam not alan Nalan, Ajda Pekkan fanatikliğini de itiraf etti. 

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    Cadde Yazarları

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