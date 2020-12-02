Necat Gülseven'in eşi Ebru Yaşar adına yaptırdığı okul tamamlandı

Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülseven'in memleketi Bismil'de yaptırdığı ve eşi Ebru Yaşar Gülseven'in ismini verdiği 12 derslikli okul tamamlandı. Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nda 12 dersliğin yanı sıra, müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu gibi bölümler de bulunduruyor. Sanayi Mahallesinde yapılan okul sayesinde öğrenciler, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan okul yerine evlerinin hemen yanındaki Ebru Yaşar Gülseven Ortaokuluna gidebilecek. 4,5 dönüm alan üzerine yapılan ve yaklaşık 4,5 milyon liralık maliyeti olan okulun kurucu müdürlüğünü ise Necat Gülseven’in ilkokul öğretmeni yapıyor.

"ÖĞRENCİLER 3-4 KİLOMETRELİK MESAFEYİ YÜRÜYEREK GİDİYORDU"

Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu Kurucu Müdürü Bülent Özer, okulun iki kattan oluştuğunu, 12 dersliklerinin olduğunu söyledi. Bir müzik atölyesi projelerinin olduğunu belirten Müdür Özer, “Bu Bismil’de ilk olacak. Müzik atölyesi ile ilgili çalışmalarımız var. Malzeme, materyal listemizi hazırladık, illettik. İnşallah Bismil’de ilk olarak açılacak. Açılış onayı için biz Bakanlığa yazımızı yazdık. Açılış onayı geldikten sonra okulun kayıt bölgelerini belirleyeceğiz. Sabah ve öğle olmak üzere yaklaşık 700 öğrenci alacağız. Ayrıca kütüphane ile ilgili bir çalışmamız var. Bir tane de konferans salonu projemiz var. Onu da hayata geçireceğiz. Basketbol sahası da Bismil’de Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulunda inşallah faaliyete geçecek. 1997-1998 yıllarında öğretmenliğimin ilk yıllarıydı. Ziya Gökalp İlkokulunda görev yaparken Necat beyin de öğretmenliğini yaptım. Şimdi burada onun ve saygıdeğer eşinin açmış olduğu okulda kurucu müdür olarak da görev yapmak farklı bir duygu. Gerçekten heyecanlıyım, gurur verici bir olay, sevinçliyim, mutluyum öğrencim olarak Bismilli iş adamımızın yapmış olduğu okulda görev yapmak gerçekten gurur verici. Bismil’e yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ortaokul bu bölgede bulunmadığı için öğrenciler yaklaşık olarak 3-4 kilometrelik bir mesafeyi servislerle, kimi öğrenci de yürüyerek gitmek durumunda kalıyordu. Bu da onlar için sıkıntıydı. Bu şekilde burada ortaokulun da açılmış olması öğrencilerimiz açısından büyük bir şans oldu" dedi.

"OKUL EĞİTİME HAZIR"

Okulun eğitim öğretime hazır olduğunu aktaran Özer, "Pandemi süreci var, okullar şu an kapalı. Materyal donatım bakımından bakanlığımız zaten göndermiş bulunmakta. Herhangi bir eksiğimiz yok şu anda. belediyemizin de saha olsun, çevre düzenlemesi olsun bu gibi durumlarda katkıları oldu. Buradan Kaymakam ve Belediye Başkanı Hamza Türkmen'e teşekkür ediyoruz. Kurdelenin kesilmesini bekliyoruz. İnşallah Necat bey, değerli eşi Ebru Yaşar ve bakanımız da teşrif ederler. Güzel bir açılışla okulumuzu eğitim öğretim hayatına başlatmış olacağız" diye konuştu.



