Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdun

Karatay, kızı Maya ile çekilmiş pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı ve “İyi ki doğdun hayat ışığım, en kıymetlim. Varlığına bin şükür biblom” notunu yazdı.

Eski mankenin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nefise Karatay, daha önce verdiği bir röportajda, ""Şimdilik oyunculuk, planlarım arasında yok. Birçok teklif var ama saatlerce setlerde zaman geçirmek istemiyorum. Benim için öncelik kızım Maya" demişti.