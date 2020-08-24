MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdun
24.08.2020 - 11:06 |

Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdun

Nefise Karatay ve eşi Yusuf Day’ın kızları Maya 5 yaşına bastı. Karatay, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdun
ABONE OL

Karatay, kızı Maya ile çekilmiş pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı ve “İyi ki doğdun hayat ışığım, en kıymetlim. Varlığına bin şükür biblom” notunu yazdı.

Eski mankenin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Nefise Karatay: Biblom iyi ki doğdun

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nefise Karatay, daha önce verdiği bir röportajda, ""Şimdilik oyunculuk, planlarım arasında yok. Birçok teklif var ama saatlerce setlerde zaman geçirmek istemiyorum. Benim için öncelik kızım Maya" demişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Nefise Karatay ailesiyle tatilde
24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni24 Ağustos Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Demet Akalın'dan okul sorularına yanıt!

Demet Akalın'dan okul sorularına yanıt!

Müzik dolu gece

Müzik dolu gece

Radyo D’den anlamlı hareket

Radyo D’den anlamlı hareket

Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Sıradaki Haber