Nihal Candan - Hakan Boy olayı nedir? Nihal Candan'ın sevgilisi Hakan Boy kimdir?

Geçtiğimiz dönemde stil yarışmalarıyla damga vuran isimlerden biri olan Nihal Candan sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Nihal Candan özel hayatıyla gündeme geldi. Sevgilisinin intihar ettiği iddiaları konuşulmaya başlayınca Nihal Candan'ın hayatı merak konusu oldu. Aynı zamanda Nihal Candan'ın seviglisi Hakan Boy'un da kim olduğu merakla araştırılıyor.

NİHAL CANDAN - HAKAN BOY OLAYI NEDİR?

Olay, 25 Ağustos Salı günü Şişli, Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sözcü'de yer alan habere göre; intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Boy, ağır şekilde yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Boy, hemen yoğun bakıma alındı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Boy'un, Nişantaşı'nda özel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.