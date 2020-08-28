Nihat Altınkaya, İstanbul'a döndü

Tek başına mağazaları gezen Nihat Altınkaya, ailesi ile birlikte Çeşme'den döndüklerini söyledi.

Uzun süre izole şekilde Çeşme'de tatil yaptığı hatırlatılan oyuncu, "Kısa süre de olsa Çeşme'de, güzel bir tatil yaptık. İşlerim dolayısıyla kısa süreliğine İstanbul'a geldim. Tekrar gidip geleceğim" dedi.

Daha sonra lüks mağazaların olduğu Vadi moda caddesine geçen Nihat Altınkaya, burada yeni sezon ürünlerini inceledi.