17.07.2020 - 14:35 |
Nur İşlek kimdir? Doya Doya Moda Nur İşlek kaç yaşında?
Doya Doya Moda yarışmasının yeni yarışmacıları dikkatleri üzerine topluyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmanın dikkat çeken isimlerinden birisi de Nur İşlek. Peki Nur İşlek kimdir, kaç yaşında?
TV8 ekranında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından olan Nur İşlek tarzı ve konuşmaları ile dikkat çekiyor. Peki, Nur İşlek kimdir? Kaç yaşındadır?
DOYA DOYA MODA NUR İŞLEK KİMDİR?
Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.