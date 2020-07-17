Nur İşlek kimdir? Doya Doya Moda Nur İşlek kaç yaşında?

TV8 ekranında yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda'nın yarışmacılarından olan Nur İşlek tarzı ve konuşmaları ile dikkat çekiyor. Peki, Nur İşlek kimdir? Kaç yaşındadır?

DOYA DOYA MODA NUR İŞLEK KİMDİR?

Aslen Kayserili İstanbul'da doğup büyüyen Ayşenur İşlek, 22 yaşında 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Ayşenur, iddalı açıklamalarda bulundu ve "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.