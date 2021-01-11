Okan Karacan kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

Okan Karacan'dan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ünlü sunucu koronavirüse yakalanırken hastaneye kaldırıldı. Dua isteyen Karacan'ın sağlık durumu merak ediliyor.

OKAN KARACAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Karacan; 'Sevgili dostlar Covid 19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım ama ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek, dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın.' mesajını paylaştı.

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur.

İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul ili Şişli'de bulunan Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. 1994 yılında İstanbul liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. ÜniversiteyeEskişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümünde başladı. Daha sonra 2001 yılındaİstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Müzikoloji Bölümünü kazandı ve 8 yılda sindire sindire bitirdi.

Birçok çocuk Tiyatrosu'nda görev aldı. 2002 yılında ilk Büyük oyununu Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda oynadı. Ardından "Hadi Çaman" tiyatrosu, BKM ve Uygur Kardeşler'de görev aldı.

1995 yılında mağazacılık ve turizm üzerine işler yaptı. Sonra "Sinevizyon" programında program asistanı olarak medyada çalışmaya başladı. Show Tv'de "şakamatik", Kanald'de "Taksi" ve "Çocuktan Al Haberi", Atv'de "Sakarazi" ve 2000 yılı yılbaşı özel eğlencesi, TRT'de "Sayısal Gece" çekilişleri ve sabah kuşağında "Günbe Gün", Fox tv'de "Oyun Bozan", Star Tv'de "Kabere Kabere" adındaki programlarda görev almıştır.

1999 - 2003 yılları arasında Best Tv'de "Sabah Neşesi" adlı programı yaptı. Best Fm'de "Gamlıbaykuş" ve Alem Fm'de "Karacan OnAir" programlarıyla radyoculuk yaptı.

Okan Karacan, 2007 yılında "Buzda Dans" ve "Şarkı Söylemek Lazım" adlı programlarının yapımcılığını üstlenmiştir. Sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

145 kiloya kadar çıkan Okan Karacan, 5,5 ayda 50 Kilo vererek 95 kiloya indi. Okan Karacan'ın yurt dışında faaliyet gösteren "Karacan Artistik Hizmetler" adıyla hizmet veren bir yapım şirketi vardır. Ayrıca 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında sunuculuk yapmaktadır.

Okan Karacan, iç mimar Zeynep Kadıoğlu ile evlidir.

2014 yılının ocak ayında vizyona giren ve filmin yapımcısı Faruk Aksoy olan "Çılgın Dersane 3" sinema filminde Duygu Çetinkaya, Paşhan Yılmazel, Boğaç Aksoy, Serenay Aktaş ile başrolleri paylaştı. Sibel Tüzün de bu filmde konuk oyuncu olarak oynadı.

Tiyatro:

2012 - Beyefendi bir yalancı arıyor, Tiyatro Cansın

2002 - Sigara Böreği, Tiyatro Portakal

Filmleri :

2014 - Çılgın Dersane 3 (Doktor Bilgin)(Sinema Filmi)

2008 - Dedektif Biraderler (Turna) (TV Dizisi )

2008 - Ayakta Kal (Ömer) (Sinema Filmi)

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi )

2007 - Çılgın Dersane Kampta (Doktor Bilgin) (Sinema Filmi)

2007 - Çılgın Dersane (Doktor Bilgin) (Sinema Filmi)

2005 - Sevda Tepesi (Adem) (TV Dizisi )

2005 - Bir Varmış Bir Yokmuş (TV Dizisi )

2003 - 2006 - Hayat Bilgisi (Bestele Behçet) (TV Dizisi )

1998 - Salacak Öyküleri (Tilt Mahmut) (TV Dizisi )