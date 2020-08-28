Palamutçu Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy, en büyük keyfi olan balık tutmaktan geri kalmıyor. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımda, yakaladığı palamut balıkları ile objektife poz verdi ve "Palamutçulaaaar" notunu düştü.

"KARANLIĞIN VERDİĞİ HUZURU SEVİYORUM"

Ulusoy, daha önce verdiği bir röportajda, "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum” ifadelerini kullanmıştı.





