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17.02.2021 - 09:51 |

Pınar Altuğ: Yazın tekne, kışın karavan

Geçtiğimiz hafta sonu ailesi ve arkadaşı Aslı Tandoğan’la karavan tatili yapan oyuncu Pınar Altuğ, “Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz” dedi.

Pınar Altuğ: Yazın tekne, kışın karavan
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Pınar Altuğ, önceki gün Akmerkez’deydi. Ünlü oyuncu, kızı Su ile çıktığı alışveriş turunda muhabirlerle sohbet etti. Hafta sonu karavan tatilinden fotoğraflar paylaşan Altuğ, kamp hayatını çok sevdiğini söyledi.

Pınar Altuğ: Yazın tekne, kışın karavan

"DOĞADA OLMAK ÇOK GÜZEL"
Hürriyet'in haberine göre; Pınar Altuğ, "Doğada olmak çok güzel. Bizi artık yazın teknede, kışın karavanda göreceksiniz. Dar alanda yaşamaya alışkınız. 10 senedir denizin üzerinde yaşıyoruz. Sonunda karavan da aldık. İki haftadır doğaya kaçıyoruz" dedi.

Pınar Altuğ: Yazın tekne, kışın karavan

"BİR SÜRÜ ARKADAŞIM KARAVAN ALDI"
Hafta sonu Aslı Tandoğan ve eşi Cahit Tan Yeşilada’nın da kendilerine eşlik ettiğini belirten oyuncu, “Onlar kendi karavanlarını kiraladı. Bizden sonra bir sürü arkadaşım karavan almaya başladı. Şimdi dört arkadaşım alıyor, devamı da gelecek. Kalabalık olunca daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı.

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