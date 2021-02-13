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13.02.2021 - 15:30 |

Pınar Altuğ'dan kamp paylaşımı! Su Atacan büyüdü

Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden... Ünlü oyuncu, son olarak kızı Su, eşi Yağmur Atacan ve yakın dostları Aslı Tandoğan'ın ailesi ile kampa gitti.

Pınar Altuğ'dan kamp paylaşımı! Su Atacan büyüdü
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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Pınar Altuğ'un kamp macerasına kızı Su Atacan damga vurdu. Su'nun oldukça büyüdüğü ve giderek babası Yağmur Atacan'a benzediği dikkatlerden kaçmadı.

Pınar Altuğdan kamp paylaşımı Su Atacan büyüdü

İşte 'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un ailesi ile geçirdiği kamp macerasından kareler...

Pınar Altuğdan kamp paylaşımı Su Atacan büyüdü

Pınar Altuğdan kamp paylaşımı Su Atacan büyüdü

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