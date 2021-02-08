Pınar Altuğ'un anne özlemi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Pınar Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. 46 yaşındaki Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmadı.

Annesinin eski bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "Doğum günün kutlu olsun annem. Keşke yanımda olsaydın" notunu düştü.

Annesine duyduğu özlemi zaman zaman dile getiren Altuğ, geçtiğimiz aylarda da Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda annesiyle çekilen pozunu yayınlamış ve "Annem... Özledim" notunu düşmüştü.

AİLE SAADETİ

Öte yandan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Instagram'da yayınladığı kareye "Ailem" notunu yazıp kalp emojileri koyan Pınar Altuğ'a, "Çok tatlısınız" ve "Maşallah" gibi övgü dolu yorumlar gelmişti.