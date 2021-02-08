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08.02.2021 - 10:38 |

Pınar Altuğ'un anne özlemi

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1999 yılında yaşamını yitiren annesini Selma Altuğ'u andı. Annesinin doğum gününü kutlayan Altuğ, takipçilerini duygulandırdı.

Pınar Altuğ'un anne özlemi
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Pınar Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. 46 yaşındaki Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmadı.

Annesinin eski bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "Doğum günün kutlu olsun annem. Keşke yanımda olsaydın" notunu düştü.

Pınar Altuğun anne özlemi

Annesine duyduğu özlemi zaman zaman dile getiren Altuğ, geçtiğimiz aylarda da Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda annesiyle çekilen pozunu yayınlamış ve "Annem... Özledim" notunu düşmüştü.

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Pınar Altuğun anne özlemi

AİLE SAADETİ

Öte yandan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Instagram'da yayınladığı kareye "Ailem" notunu yazıp kalp emojileri koyan Pınar Altuğ'a, "Çok tatlısınız" ve "Maşallah" gibi övgü dolu yorumlar gelmişti.

Pınar Altuğun anne özlemi

Magazin Haberleri Bülteni (8 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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