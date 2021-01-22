Renkli kareler

Onur Ünlü, renkli fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. Önce tek karesini yayınlayan yönetmen, “Atarsa dokuz” yazarak, yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Şeref Bey’ dizisinin dokuz gün sonra biteceğini belirtti. Daha sonra sevgilisi Hazar Ergüçlü’yle selfie’sine Ünlü, “Atmazsa da atmasın” diye yazdı.