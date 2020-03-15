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15.03.2020 - 17:24 |

Reyhan Karaca: Adım bu şarkıdan dolayı 'Reyhan'

Şarkıcı Reyhan Karaca ve Hakan Eren, Bakü’de bir televizyon kanalına konuk oldular.

Reyhan Karaca: Adım bu şarkıdan dolayı 'Reyhan'

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Melahat Abbasova'nın sunduğu “Melahatli Konuklar”  isimli programa katılan Reyhan Karaca ve yapımcı Hakan Eren, programda Azerbaycan Devlet sanatçısı İlgar Muradov ile bir araya geldiler.

Yayında yeni single şarkısı 'Aşk Tutulması'nı ve sevilen şarkılarını seslendiren Karaca; “Azerbaycan'ın ünlü sanatçısı Reşid Behbudov'un ‘Dağlar Kızı Reyhan’ şarkısı Türkiye'de çok meşhur olduğu yıllarmış babam, adımı bu şarkıdan dolayı Reyhan koymuş” sözleriyle bir anısını da paylaştı. Program sonrası Bakü’yü gezen Karaca ve Eren, Haydar Aliyev’in anıt mezarını ve anıt mezarın girişindeki Reşid Behbudov’un mezarını da ziyaret ettiler.

    15 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni15 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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