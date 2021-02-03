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03.02.2021 - 10:26 |

Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 16 kilo verdi!

Geçtiğimiz yaz Bodrum’da görüntülenen ve göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, o görüntülerden sonra sıkı bir diyete girdiğini söyledi. Oyuncunun kısa sürede 16 kilo vermesinin sırrı ortaya çıktı.

Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 16 kilo verdi!
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Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündemdeydi. Bodrum tatilinde kameralara yakalanan başarılı oyuncu, göbekli görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Kocaoğlu, basına yansıyan göbekli fotoğraflarından sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulunmuştu: Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi.

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Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim

Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 16 kilo verdi

SPORA AĞIRLIK VERDİ
Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönünce spora ağırlık vermeye başladı. Spor salonunda çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 41 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekmişti.

Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 16 kilo verdi

16 KİLO VERDİ
O görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sıkı bir diyete girdiğini söyleyen Kocaoğlu, tam 16 kilo verdiğini söyledi.

Detoks ve su diyetin yaptığını ifade eden başarılı oyuncu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ dedi.

Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 16 kilo verdi

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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