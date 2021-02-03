Rıza Kocaoğlu su diyetiyle 16 kilo verdi!

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla gündemdeydi. Bodrum tatilinde kameralara yakalanan başarılı oyuncu, göbekli görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Kocaoğlu, basına yansıyan göbekli fotoğraflarından sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulunmuştu: Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi.

SPORA AĞIRLIK VERDİ

Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönünce spora ağırlık vermeye başladı. Spor salonunda çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 41 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekmişti.

16 KİLO VERDİ

O görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sıkı bir diyete girdiğini söyleyen Kocaoğlu, tam 16 kilo verdiğini söyledi.

Detoks ve su diyetin yaptığını ifade eden başarılı oyuncu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ dedi.