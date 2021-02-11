11.02.2021 - 00:00 |
Sadakatsiz 17. bölüm izle! Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı yayımlandı
Sadakatsiz dizisi 17. son bölüm ile çarşamba akşamı yine izleyiciyi ekrana kitledi. Sevilen dizide Asya ile Derin'in yüzleşmesi dikkat çekerken Volkan ise Ali'ye karşı büyük bir hata yapar. Sadakatsiz 18. bölüm fragmanı bekleniyor. İşte, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı...
Volkan, Asya'nın gittiğini öğrenir ve onsuz yapamayacağını anlar. O anlara ise Bahar tanıklık eder. Asya, Bahar'dan olanları öğrenmiştir ve Derin ile yüzleşme vaktidir. Ancak Derin, Asya karşısında Volkan'a olan güvensizliğini açık etmemek için çırpınır, fakat son gördükleri ile daha fazla dayanamaz. Ali de babası ve Derin'in yaptıkları karşısında annesini tercih edecektir. Sadakatsiz 17. son bölüm haberimizde...
SADAKATSİZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI