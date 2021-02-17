Sadakatsiz 18. bölüm izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayımlandı...
Sadakatsiz dizisi 18. son bölüm ile çarşamba akşamı sevenlerinin beğenisine sunuldu. Volkan'ın pişmanlığı, Derin'in çaresizliğinin ekrana geldiği bölümde yine heyecan doruktaydı. Kanal D ekranlarının popüler dizisi Sadakatsiz 19. bölüm fragmanı ise araştırılıyor. İşte, son bölüm detayları...
Asya, Tekirdağ'ı terk etmekten vazgeçmiştir. Derin ve Gönül bu durumu pek hoş karşılamasa da Volkan bu duruma en çok seven kişi oldu. Derin'in içten içe Volkan'a güvensizliği artmıştır. Tarık ise gerçek babasını öğrenir, Derin ile kardeştir. Sadakatsiz 18. bölümde, Volkan, Asya'yı unutamadığını artık kabul etmiştir.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Derin'in Ali'yi yurt dışına gönderme fikri Asya cephesinde duyulmuştur ve Derin'den bunun hesabını sorar. Ancak Derin, olanların acısını ise Asya'yı ailesiyle vurarak çıkarır. Ailesi hakkında konuşulanları da duyan Asya'nın ne yapacağı merak konusu oldu.
Öte yandan Volkan, Asya'nın gitmemesinden memnundur ve evliliğinde artık bazı şeyler iyi gitmez. Derin'in, Volkan'a hesap sormaları artmış, bu durum ikili arasında gerginliği tırmandırmıştır. Yanı sıra Volkan'ın iş hakkındaki gerçekleri Tekirdağ tarafından duyulmuştur.
Asya'yı unutamayan Volkan, yine soluğu eski evinde, eski karısının yanında alır.
SADAKATSİZ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SADAKATSİZ 18. BÖLÜM FULL İZLE