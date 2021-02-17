Sadakatsiz 18. bölüm izle! Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayımlandı...

Asya, Tekirdağ'ı terk etmekten vazgeçmiştir. Derin ve Gönül bu durumu pek hoş karşılamasa da Volkan bu duruma en çok seven kişi oldu. Derin'in içten içe Volkan'a güvensizliği artmıştır. Tarık ise gerçek babasını öğrenir, Derin ile kardeştir. Sadakatsiz 18. bölümde, Volkan, Asya'yı unutamadığını artık kabul etmiştir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'in Ali'yi yurt dışına gönderme fikri Asya cephesinde duyulmuştur ve Derin'den bunun hesabını sorar. Ancak Derin, olanların acısını ise Asya'yı ailesiyle vurarak çıkarır. Ailesi hakkında konuşulanları da duyan Asya'nın ne yapacağı merak konusu oldu.

Öte yandan Volkan, Asya'nın gitmemesinden memnundur ve evliliğinde artık bazı şeyler iyi gitmez. Derin'in, Volkan'a hesap sormaları artmış, bu durum ikili arasında gerginliği tırmandırmıştır. Yanı sıra Volkan'ın iş hakkındaki gerçekleri Tekirdağ tarafından duyulmuştur.

Asya'yı unutamayan Volkan, yine soluğu eski evinde, eski karısının yanında alır.

SADAKATSİZ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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