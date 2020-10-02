Safiye Soyman kimdir, kaç yaşında? Safiye Soyman Faik Öztürk ile evli mi?

Safiye Soyman 1961 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda görücü usulü ile evlendirilen Safiye Soyman, 13 yıl evli kaldığı Ziya Aköröz'den 24 yaşında boşanmıştır. Görücü usulü ile 13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman, evliliği esnasında ortaokulu ve liseyi bitirmiştir. Liseyi tamamladıktan sonra iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'nda Genel Müdür Sekreteri olarak işe girmiştir. Lise yıllarının ardından Özer Altın'dan müzik dersleri alan Safiye Soyman 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman bir gün gazinocular kralı Fahrettin Arslan'dan teklif almış ve bu sürenin ardından kariyer basamaklarını bir bir çıkmıştır.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman, (d. 3 Mart 1961, Bolu), Türk şarkıcı.

Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.

Albümleri

2016 - Bir Yorum da Benden

2014 - İşte Benim Dünyam

2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun

2010 - Safiye Soyman - İlahiler

2008 – İkinci Bahar

2008 – Herkes Dinlesin

2006 - Yine Benden Dinleyin

2004 - Birde Benden Dinleyin

2002 - Hani Gittin Ya

1998 - Sevenler Gece Ağlar

1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

1995 - Söz Veriyorum

1993 - Altın Sesler 3

1992 - Bahse Girerim

1990 - Hesabım Var

Single'ları

2020 - "Merhem"

2019 - "İkimiz Bir Fidanız" (feat. Faik Öztürk)

2019 - "Özüme Döndüm Ben"

2018 - "Ya Ben Anlatamadum" (feat. Faik Öztürk)

2017 - "Erik Dalı"