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17.04.2020 - 07:00 |

Sağlıkçılar için mutfağa girdiler

Yelda Kırçuval’ın başlattığı ‘Sağlık Çalışanlarına Minnettarız’ projesinde, Nebahat Çehre, Irmak Ünal ve Tuna Arman, mutfağa girerek, börek ve tatlı yaptı

Sağlıkçılar için mutfağa girdiler

Sunucu ve yazar Yelda Kırçuval’ın, sosyal medyada başlattığı ‘Sağlık Çalışanlarına Minnettarız’ projesine, Nebahat Çehre, Irmak Ünal ve Tuna Arman gibi ünlü isimlerden destek geldi. Sanatçılar, evlerinde yaptıkları börek ve tatlıları, devlet hastanelerine gönderdi.
Ünlü isimlerin takipçileri de projeye katılarak, çevredeki hastanelere yiyecek-içecek gönderiminde bulundu. Kırçuval, “Hayat paylaşınca güzel... İki tepsi baklava yaptım. Siz de hazırladığınız hamur işlerini gönderin. Ben değil, biz olacağız” diyerek, hayranlarına seslendi.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den eğlenceli videoİbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birlikte evlerinde karantinada. Çift, sosyal medyadan eğlenceli hallerini paylaşmaya devam ediyor.
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Cadde Yazarları

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