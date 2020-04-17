Sağlıkçılar için mutfağa girdiler

Sunucu ve yazar Yelda Kırçuval’ın, sosyal medyada başlattığı ‘Sağlık Çalışanlarına Minnettarız’ projesine, Nebahat Çehre, Irmak Ünal ve Tuna Arman gibi ünlü isimlerden destek geldi. Sanatçılar, evlerinde yaptıkları börek ve tatlıları, devlet hastanelerine gönderdi.

Ünlü isimlerin takipçileri de projeye katılarak, çevredeki hastanelere yiyecek-içecek gönderiminde bulundu. Kırçuval, “Hayat paylaşınca güzel... İki tepsi baklava yaptım. Siz de hazırladığınız hamur işlerini gönderin. Ben değil, biz olacağız” diyerek, hayranlarına seslendi.