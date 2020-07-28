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HaberlerMagazin Haberleri 'Şans Kapıyı Çalınca' ilk bölümüyle bu akşam başlıyor
28.07.2020 - 14:14 |

'Şans Kapıyı Çalınca' ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

Şans Kapıyı Çalınca, genç ve yetenekli oyuncu Ferit Aktuğ’un sunumu ile bu akşam saat 20.00'de atv’de ekrana gelecek. Babaların aileleri adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bu program, birbirinden renkli ailelere konuk olacak ve sıra dışı oyunları ile kendinden söz ettirecek.

'Şans Kapıyı Çalınca' ilk bölümüyle bu akşam başlıyor
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Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak. İşcen Ailesi’nden yarışacak olan İsmail İşcen, kader anında dengede tutacağı çubukları düşürmeden taşıyabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.

Şakalaşmayı, şarkı söylemeyi seven Yılmaz Ailesi’nin babası Göksel Yılmaz ise kader anında “Topaç Yürütme” oyununda başarılı olursa 50.000 liranın sahibi olacak.

Cançelebi Ailesi mutlu, heyecanlı konuşkan bir aile. Yarışacak olan Uğur Kerim, kader anında Osmanlı Padişahlarını resimlerinden tanıyabilirse, 50.000 liranın sahibi olacak.

Ak Ailesi ise neşeli ve bir arada yaşayan kalabalık bir aile. 61 yaşındaki eski kaptan Ahmet Ak, “Dönerse Senindir” oyununda topu iterek başlangıç noktasında durdurabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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