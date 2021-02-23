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23.02.2021 - 16:47 | | İSTANBUL (DHA)

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın!

Beylikdüzü'nde 'çılgın Sedat' lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu'nun ailesi ile birlikte yaşadığı villada yangın çıktı.

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın!
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Sedat Kapurtu'nun evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haberi duyar duymaz olay yerine gelen şarkıcı Çılgın Sedat, panik yaşadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Şarkıcı Çılgın Sedatın evinde yangın

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı şarkıcı, ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı. Engelli oğluna ve ailesine sarılan Çılgın Sedat, uzun süre gözyaşı döktü.

Şarkıcı Çılgın Sedatın evinde yangın

    Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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