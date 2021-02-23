Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Sedat Kapurtu'nun evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haberi duyar duymaz olay yerine gelen şarkıcı Çılgın Sedat, panik yaşadı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı şarkıcı, ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince rahatladı. Engelli oğluna ve ailesine sarılan Çılgın Sedat, uzun süre gözyaşı döktü.