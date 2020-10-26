Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölümde Sancar ve Akın uçurumdan atlıyor

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da STAR TV'de...

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sefirin Kızı 25. yeni bölümünde Sancar, Melek'e Menekşe'nin kötülük yaptığını öğrenir. Sancar'ın vereceği tepki ise büyük merak konusu. Sancar ne yapar ne eder önce Kahraman'ın peşine düşer, Kahramanı silahla vurduktan sonra Akın'ı yakalar ve uçurumdan Akın ile birlikte atlar. Nare ise nasuh tövbesini bozarak Sancar'ın adını ağzına alarak haykırır.