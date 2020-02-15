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HaberlerMagazin Haberleri Sıla Gençoğlu hayranlarını korkuttu! 'Dipçik gibiyken bir anda yığıldım'
15.02.2020 - 09:09 |

Sıla Gençoğlu hayranlarını korkuttu! 'Dipçik gibiyken bir anda yığıldım'

Geçtiğimiz ay Hazer Amani ile evlenen şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından Ankara'da vereceği konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Sıla Gençoğlu hayranlarını korkuttu! 'Dipçik gibiyken bir anda yığıldım'

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ay aşk yaşadığı şef Hazer Amani ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 2 aylık hamile olduğu iddia edilen Sıla, rahatsızlandığı için Ankara'da vereceği konseri iptal etti.

 

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak sahneye çıkamayacağını söyleyen Sıla, "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle" dedi.

 

Sıla Gençoğlu hayranlarını korkuttu Dipçik gibiyken bir anda yığıldım

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