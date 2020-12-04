Sol Yanım 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Sol Yanım 2. son bölüm özeti...

Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin'in kadrosunda yer aldığı Sol Yanım dizisi Star TV'de yayımlanıyor. Son bölümde Asena ile Selim arasındaki gerilim git gide büyüyor. Sevilen dizinin heyecanla beklenen 3. yeni bölüm fragmanı da paylaşıldı.

Sol Yanım 3. yeni bölüm fragmanında ise; Burak ile Serra arasındaki çekim bir şekilde Selim'i çileden çıkarır. İdil'in ise Selim ile yakınlaşması yeni bölüm fragmanına damga vurdu.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra’nın gizemli haline tutulan Burak’ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak’a yardım için kolları sıvayan Biricik’in planı ne olacak? Burak’ın Serra’ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim’in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik’in Kutlusay Malikanesi’ne sürpriz ziyareti Asena’nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim’e takıntılı biçimde aşık olan Hülya’nın beklenmedik hareketiyle Selim’in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay’ın öfkesi durdurulamayacak.

Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar’ın dönüşü ile ortalık karışacak.