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17.02.2021 - 10:32 |

'Sol Yanım' bu akşam final yapıyor

Star TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişen 'Sol Yanım' dizisi bu akşam final yapıyor. 'Sol Yanım’ın başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman gibi önemli isimler yer alıyor.

'Sol Yanım' bu akşam final yapıyor
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Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Sol Yanım”ın yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan final bölümünde; Selim ve Serra’nın ilişkisi gittikçe ciddiye biner ve beraber yeni bir sayfa açarlar. Burak ve Biricik ise sürpriz bir biçimde yakınlaşır. Kaza konusunda şüpheleri artan Burak, kendisine kaza yaptıran ismin peşine düşer ve Selim’i de sorguya çeker.

İhsan, oynadığı oyunların ardından Asena’ya tüm kapıları kapatır. Bunun üzerine Asena daha da hırslanarak Nilgün’e gider. İhsan’la evliliklerinin son bulmasının sebebinin Nilgün olduğunu düşünen Asena, Nilgün’e suçlamalarda bulunur. İhsan ve Nilgün arasındaki aşk yeniden alev alır ve ikili aradıkları huzuru birbirinde bulur. Her şey yoluna girmişken, Erkan’ın dönüşü olayların akışını değiştirir. Onur, bir kızı olduğunu öğrenince Nil ile mutlu evlilikleri büyük bir sınavla karşı karşıya kalır.

Sol Yanım bu akşam final yapıyor

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'Sol Yanım' dizisine yeni oyuncu!
Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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