MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Son dakika haberi | Ömer Dönmez yaşamını yitirdi!
01.02.2020 - 21:40 |

Son dakika haberi | Ömer Dönmez yaşamını yitirdi!

Son dakika haberine göre; Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti. Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | Ömer Dönmez yaşamını yitirdi!

Sinema dünyasını yasa boğan haberi; Ömer Dönmez'in yani hayat verdiği ve kendiyle özdeşleşen adıyla Ömercik'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Ömer Dönmez yaşamını yitirdi


Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ömer Dönmez kimdir, neden öldü? Ömer Dönmez biyografisi

 

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babalığın ardından ilk konser

Babalığın ardından ilk konser

Meriç Aral: Her şey yolunda

Meriç Aral: Her şey yolunda

Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar

Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar

Sıradaki Haber