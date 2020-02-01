Son dakika haberi | Ömer Dönmez yaşamını yitirdi!

Sinema dünyasını yasa boğan haberi; Ömer Dönmez'in yani hayat verdiği ve kendiyle özdeşleşen adıyla Ömercik'in yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Dönmez paylaşımında, 'Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin' ifadelerini kullandı.







