Ömer Dönmez kimdir, neden öldü? Ömer Dönmez biyografisi

Yeşilçam'ın Ömercik'i olarak bilinen usta oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti. Ömer Dönmez'in hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar Yeşilçam'da Ömercik karakteri ile hafızalarda yer edinen Ömer Dönmez kimdir, Ömer Dönmez neden öldü sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Ömer Dönmez kimdir, hastalığı neydi, neden öldü? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

ÖMER DÖNMEZ NEDEN ÖLDÜ?

Ömer Dönmez bir süredir Mide kanseri ile mücadele ediyordu. Birçok usta isimle birlikte sahne alan Yeşilçam'ın Ömercik'i Ömer Dönmez mide kanserine yenik düştü ve hayatını kaybetti.

ÖMER DÖNMEZ KİMDİR?

1959 doğumlu Ömercik ya da gerçek adıyla Ömer Dönmez, 4 yaşında kamera karşısına geçti. 60’lı ve 70’li yıllarda 40’a yakın filmde oynadı. Her oynadığı film onu biraz daha şöhrete ulaştırıyor ve ‘Ömercik’ adı başrol oyuncularının arasına yazılıyordu. Teyze kızı Ayşecik’le birlikte oynadığı ‘Yedi Cüceler ve Pamuk Prenses’i ‘Ayşecik’le Ömercik’, ‘Hayat Sevince Güzel’ gibi yapımlar onu sinemanın adı unutulmayacak çocuk yıldızları arasına sokmuştu.

Dönmez, 17 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle de sol gözünü kaybetmişti. Arabanın gevşeyen kelebek camı vidasını sıkmak için elindeki tornavidayla çalışırken, yukarıdaki delikten bakmak isteyince kayan tornavida gözüne saplanmıştı. Daha sonra bir süre büfecilik ve taksicilik yaptı. Ömercik en son, İkinci Bahar dizisinde bir kuruyemişçiyi canlandırmıştı.

Filmlerdeki değişmez rol arkadaşı Ayşecik olarak tanınan Zeynep Değirmencioğlu ise kuzeni oluyordu.