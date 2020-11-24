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24.11.2020 - 14:21 |

Son dakika: Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi

'Kurtlar Vadisi'nde 'Laz Ziya'nın yardımcısı 'Orhan' rolüyle tanınan usta oyuncu Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
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Devrim Parscan'ın ölüm nedeninin yaşlılığa bağlı bir hastalık olduğu ifade edildi. Usta oyuncu, daha önce 'Kurtlar Vadisi', 'Çiçek Taksi' ve 'Bizim Aile' gibi 100'e yakın dizi ve sinema projesinde rol almıştı.

Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu: Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

DEVRİM PARSCAN KİMDİR?
1937 yılında Ankara'da doğan, sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde bir çok oyunda rol almıştır. 2001 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. Seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, birçok filmde seslendirme yapmanın yanı sıra üç filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir.

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