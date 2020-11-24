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24.11.2020 - 17:36 | | AA

Bakan Ersoy'dan Devrim Parscan mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 83 yaşında vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy'dan Devrim Parscan mesajı

Ersoy, sanatçı Parscan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Devrim Parscan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Ersoy, "Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Devrim Parscan'a Allah'tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoydan Devrim Parscan mesajı

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