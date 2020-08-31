31.08.2020 - 15:52 |
Son dakika: Oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti
'Mahallenin Muhtarları', 'Hanımın Çiftliği', 'Merhamet' ve 'Veda Türküsü' adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.
Mehtap Anıl, 1992-2002 yılları arasında televizyonda yayınlanan 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 'Kemikkıran Kadriye' karakteriyle hafızalara kazanmıştı.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.