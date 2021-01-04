STAR TV yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi | Bugün STAR TV'de hangi programlar, diziler, filmler var?
STAR TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yılbaşı haftası sonrasında bazı dizilerin yayın akışında yer almaması izleyiciyi harekete geçirdi. Peki bugün STAR TV'de hangi programlar, diziler, filmler var? İşte STAR TV yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi...
Büyük beğeniyle izlenilen dizileri, programlarıyla dikkat çeken STAR T'nin bugüne ait yayın akışını haberimize ekledik. 4 Ocak 2021 Pazartesi günü STAR TV'de ekrana nelerin yansıyacağını öğrenmek isteyenler için STAR TV yayın akışı saat saat haberimizde...
STAR TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK 2021 PAZARTESİ BUGÜN
06:00 Geniş AileYerli Dizi / Tekrar
07:00 Mesut Yar ile Bugün Güncel
10:00 Demet ve Alişan ile Sabah SabahEğlence
13:15 Gerçeğin PeşindeGüncel
16:30 Söz Yerli Dizi / Tekrar
18:30 Star HaberAna Haber
20:00 Görevimiz Tehlike: YansımalarYabancı Sinema
23:00 Görevimiz Tehlike: YansımalarYabancı Sinema
02:00 Sefirin KızıYerli Dizi Tekrar
04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Eğlence / Tekrar