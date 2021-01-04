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04.01.2021 - 15:14 |

STAR TV yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi | Bugün STAR TV'de hangi programlar, diziler, filmler var?

STAR TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yılbaşı haftası sonrasında bazı dizilerin yayın akışında yer almaması izleyiciyi harekete geçirdi. Peki bugün STAR TV'de hangi programlar, diziler, filmler var? İşte STAR TV yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi...

STAR TV yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi | Bugün STAR TV'de hangi programlar, diziler, filmler var?
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Büyük beğeniyle izlenilen dizileri, programlarıyla dikkat çeken STAR T'nin bugüne ait yayın akışını haberimize ekledik. 4 Ocak 2021 Pazartesi günü STAR TV'de ekrana nelerin yansıyacağını öğrenmek isteyenler için STAR TV yayın akışı saat saat haberimizde...

STAR TV YAYIN AKIŞI 4 OCAK 2021 PAZARTESİ BUGÜN

06:00 Geniş AileYerli Dizi / Tekrar

07:00 Mesut Yar ile Bugün Güncel

10:00 Demet ve Alişan ile Sabah SabahEğlence

13:15 Gerçeğin PeşindeGüncel

STAR TV yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi | Bugün STAR TVde hangi programlar, diziler, filmler var

16:30 Söz Yerli Dizi / Tekrar

18:30 Star HaberAna Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: YansımalarYabancı Sinema

23:00 Görevimiz Tehlike: YansımalarYabancı Sinema

02:00 Sefirin KızıYerli Dizi Tekrar

04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Eğlence / Tekrar

STAR TV yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi | Bugün STAR TVde hangi programlar, diziler, filmler var

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
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Cadde Yazarları

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