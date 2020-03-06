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06.03.2020 - 07:00 |

Sürpriz başarı

Belçika çıkışlı R.O&Konoba, kendilerini dünya çapında üne kavuşturan ‘On Our Knees’ ile ilgili, “Tüm bunları beklemiyorduk. 40 milyon izleme, deli bir rakam...” dedi

Sürpriz başarı

Ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip R.O&Konoba Türkiye turu öncesi soruları yanıtladı. Analog Prodüksiyon ve GRGDN iş birliğiyle sahne alacak ikiliden Konoba ismiyle tanınan Belçikalı yıldız Raphael Esterhazy, hayatındaki dönüm noktası olan R.O ile ortaklığı ve ‘On Our Knees’in dünya çapındaki başarısıyla ilgili, “Tüm bunları beklemiyorduk. R.O ile eğlence için şarkı yaptık. Bir arkadaşıma klip çekmesi için ricada bulundum. Etiketi falan olmadan öylece internete yükledik, beklentimiz yoktu. 40 milyon izleme, deli bir rakam... Dinleyen ve paylaşan herkese teşekkürler” dedi.
Sanatçı, Türkiye turuyla ilgili de, “Çok heyecanlıyız. İstanbul’da iki yıl önce sahne almıştık ve mükemmeldi. Seyirci çok pozitif enerji verdi. Şovumuzu da geliştirdik. Ankara ve Antalya’da birkaç gün kalacağız. Hayranlarımızla da her konser sonrası en az bir saat geçireceğiz” açıklamasını yaptı. 

TUR TAKVİMİ:

18 Mart- Ankara (6:45 KK)
19 Mart- İstanbul (Babylon)
20 Mart- İzmir (Hangout
Performance Hall)
21 Mart-Eskişehir (SPR Pub)
22 Mart-Antalya (Tudors Arena)

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