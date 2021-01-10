Survivor 2021 eleme adayı kim? 10 Ocak Survivor dokunulmazlık kimin oldu? İşte, 2021 Survivor ilk eleme adayı

Survivor TV8'de yeni yarışmacılarla başladı. Ünlüler ve gönüllülerin yarıştığı Survivor 2021'de gönüllüler ilk mücadelelere üst üste mağlubiyetle başladı. Yarışmanın ilk dokunulmazlık oyununda ise ünlülerin büyük sayı farkı ile gönüllüler oyunu kaybetti. Market ödülünü de kaybeden gönüllüler ilk eleme adayını çıkardı. İşte, detaylar...

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM?

Ekranların en çok izlenen zorlu yarışma programı Survivor ünlüler - gönüllüler 2021 yılında yeniden izleyici karşısındaki yerini aldı. Gönüllülerin dokunulmazlığı kaybetmesiyle ilk eleme adayını çıkaran taraf oldu. Ancak yarışmanın ilk eleme adayı henüz kesinleşmedi.