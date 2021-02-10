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10.02.2021 - 00:00 |

Survivor İlayda'nın dedesi kimdir? İşte, İlayda Şeker'in dedesi Mehmet Şeker...

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, dedesi ile sık sık gündeme geliyor. Acun Ilıcalı'nın da dede Mehmet Şeker hakkında Survivor İlayda ile yaptığı konuşmalar gündeme oturmuştu. Peki, Survivor İlayda'nın dedesi Mehmet Şeker kim?

Survivor İlayda'nın dedesi kimdir? İşte, İlayda Şeker'in dedesi Mehmet Şeker...
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İlayda Şeker, Survivor 2021 yarışmasına ilk olarak gönüllüler takımından dahil olmuştu ve ardından ünlüler takımına transfer oldu. Şeker, dedesi Mehmet Şeker'e olan sevgisini her fırsatta da dile getiriyor. Mehmet Şeker'den her zaman eğlenceli ve duygu dolu sözlerle bahsediyor. Survivor İlayda Şeker dedesi Mehmet Şeker haberimizde...

MEHMET ŞEKER KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmasında ünlülerde yarışan İlayda Şeker, dedesi ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bir süre önce İlayda, borçları olduğunu ve dedesinin ödemesini istemişti ve konu Acun Ilıcalı cephesinde esprili şekilde karşılanmıştı. Ilıcalı, konu hakkında dede Mehmet Şeker'den de haberler getirmişti. 

Survivor İlaydanın dedesi kimdir İşte, İlayda Şekerin dedesi Mehmet Şeker...

Ünlülerin kazandığı iletişim ödülünde İlayda Şeker, dedesi Mehmet Şeker'in mesajını okurken göz yaşlarını tutamadı. Dede Şeker mesajında; Sevgili torunum, canım kızım İlayda. Seni kadar çok sevdiğimi Survivor'a gidince daha iyi anladım. Çok iyi gidiyorsun. Merak etme, evlenmedim. Seni evlendirmeden evlenmek bana haram. Güzel kızım, Allah yolunu açık etsin inşallah. Kucak dolusu sevgiler...'' ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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