â€¢ 15 Åžubat 2021 - 22:02 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Survivor ödül oyununu kim kazandÄ±? Ä°ÅŸte, 15 Åžubat Survivor ödülü...
Survivor Ã¶dÃ¼l oyunu heyecanÄ± ile pazartesi akÅŸamÄ± ekrana geldi. ÃœnlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± dokunulmazlÄ±k oyunu sonrasÄ± 15 Åžubat Ã¶dÃ¼l oyunu iÃ§in karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Peki, Survivor 15 Åžubat Ã¶dÃ¼lÃ¼ nedir, hangi takÄ±m kazandÄ±?
â€¢ 15 Åžubat 2021 - 22:02 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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Eleme Ã¶ncesi Ã¼nlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± Ã¶dÃ¼l iÃ§in kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele etti. Voleybol oyunu oynayan yarÄ±ÅŸmacÄ±lara Acun IlÄ±calÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼ de duyurdu. Oyun sÄ±rasÄ±nda gergin ve heyecanlÄ± anlar da yaÅŸandÄ±. Survivor Ã¼nlÃ¼ler ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler Ã¶dÃ¼l oyununu hangi takÄ±m kazandÄ±? Survivor gÃ¼nÃ¼n Ã¶dÃ¼lÃ¼ ne oldu?
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15 ÅžUBAT SURVÄ°VOR Ã–DÃœLÃœ NEDÄ°R?Â
Acun IlÄ±calÄ±, pazartesi akÅŸamÄ± ekrana gelen Ã¶dÃ¼l yarÄ±ÅŸÄ±nda iki takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±na mÃ¼jdeyi verdi. Uzun sÃ¼re aÃ§lÄ±k Ã§eken yarÄ±ÅŸmacÄ±lar heyecanla Ã¶dÃ¼lÃ¼ merak ediyordu. Acun IlÄ±calÄ± 15 Åžubat Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re kazanan takÄ±m, Ã§ift kiÅŸilik iki yataÄŸÄ± bir hafta boyunca kullanabilecek. AynÄ± zamanda oyunu kazandÄ±klarÄ± anda ve ertesi sabah menemen ve birer dilim ekmek de yarÄ±ÅŸmacÄ±lara verilecek.Â
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SURVÄ°VOR Ã–DÃœL OYUNUNU KÄ°M KAZANDI?
Nefes kesen voleybol oyunu ile mavi ve kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mlar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ä°lk etapta gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler oyunu Ã¶nde gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ ve Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan Batuhan ise takÄ±mÄ±na tepki gÃ¶sterdi. ArdÄ±ndan Ã–ykÃ¼ Ã‡elik ile aralarÄ±nda ÅŸiddetli tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.
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