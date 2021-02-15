15 ÅžUBAT SURVÄ°VOR Ã–DÃœLÃœ NEDÄ°R?Â Acun IlÄ±calÄ±, pazartesi akÅŸamÄ± ekrana gelen Ã¶dÃ¼l yarÄ±ÅŸÄ±nda iki takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±na mÃ¼jdeyi verdi. Uzun sÃ¼re aÃ§lÄ±k Ã§eken yarÄ±ÅŸmacÄ±lar heyecanla Ã¶dÃ¼lÃ¼ merak ediyordu. Acun IlÄ±calÄ± 15 Åžubat Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re kazanan takÄ±m, Ã§ift kiÅŸilik iki yataÄŸÄ± bir hafta boyunca kullanabilecek. AynÄ± zamanda oyunu kazandÄ±klarÄ± anda ve ertesi sabah menemen ve birer dilim ekmek de yarÄ±ÅŸmacÄ±lara verilecek.Â