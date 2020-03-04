04.03.2020 - 01:19 |
Survivor'da kim elendi? (3 Mart) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor eleme adaylarından elenen isim...
Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu yıl yeni yapılan bir düzenleme ile eleme adayı olan bir isim belirlendikten sonra dokunulmazlığı kaybeden takım SMS oylamasına çıkıyor. SMS oylamasında en yüksek puanı alan iki isim eleme adayı olacak iki isim daha açıklıyor. Açıklamanın ardından potaya giren üç isimden biri Survivor'da hayallerine veda ediyor. Peki Survivor'da dün akşam adaya Ünlüler takımından hangi isim veda etti. İşte Acun Ilıcalı tarafından açıklanan o isim...
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor’da bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda etti. İlk eleme adayı Derya Can’ın ardından bu akşam eleme adaylarını belirlemek üzere Ersin Korkut ve Barış Murat Yağcı belirlendi. Ersin Korkut eleme adayı olarak İrem ismini söylerken, Barış ise Sercan’ın eleme adayı olması yönünde kararını bildirdi. Eleme adayları arasından Survivor’a veda eden isim Derya Can oldu.
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Ünlüler takımı 10-6 skoruyla kazanmayı başardı...