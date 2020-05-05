Survivor'da ödül oyununu bu akşam hangi takım kazandı? (4 Mayıs) Survivor 67. yeni bölüm fragmanında kavga!

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sevilen yarışma Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 4 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam ödül oyununda Survivor yarışmacıları oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve Gönüllüler takımı, ödülün malikanede konaklama, seçilen yemekler ve 80'ler partisi olduğu oyunu 10-9 skoruyla kazandı.

CEMAL CAN: "BİR YILDIZ MI DOĞUYOR?"



Cemal:" Birbirimizin eksiklerini tamamlamamız lazım, sadece sakin olmamız lazım. Gönüller takımı için bir şey söyleyeceğim, "bir yıldız mı doğuyor?".

SURVIVOR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



