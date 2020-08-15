Taktırdığı silikonlar nedeniyle kansere yakalanan Ceylan Atınç'ın doktoru konuştu

Moda sektörünün tanınan isimlerinden Ceylan Atınç, göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olunca göğüs estetiği ameliyatı olmuş ve genç kadının vücuduna taktırdığı silikon protezler kanserli hücreler üretmeye başlamıştı.

SAVCILIĞA İHBAR ETMİŞTİ

Dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlenen Atınç'ın protezden kaynaklanan kanserli hücreler taşıdığı pataloji raporuyla ortaya çıkınca, genç modacının ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki'yi savcılığa ihbar etmişti.

İDDİALARIN ODAĞI KONUŞTU

İddiaların odağındaki ünlü doktor, konuyla ilgili Günaydın'dan Dilek Yaman'a konuştu. Doktor Tunç Tiryaki, "Meme implantlarının meme kanserine yol açtığına dair en azından bugün için hiçbir veri bulunmamaktadır. Atınç'ta kronik bir reaksiyon ve bunun sonucunda bir tür lenfoma oluşmuştur. Bu oluşum implantın markasına, tipine bağlı olduğu kadar kişisel, genetik ve çevresel faktörlere de bağlıdır. Şu anda dünyada 30 milyondan fazla kadında gerek estetik gerek kanser sonrası meme onarımı için kullanılmış meme implantı var...

Bu 30 milyon kişi içinde bahsi geçen hastalık şu ana kadar tüm dünyada 573 kişide görüldü. Vücuda yerleştirilen tüm yabancı cisimlere (implant) karşı gelişebilecek bu hastalık meme ile ilgili son 1-2 yıldır bilimsel literature girmiştir. Yüzeyi pürtüklü tüm meme implantlarına karşı görülebilen bu durum özellikle Allergan Natrelle serisi implantlarda diğerlerine oranda daha sık görülmektedir. Bu oran da şu anki bilgilerimize göre 1/100.000'dir.Türkiye'de kullanılan tüm meme implantları bahsi geçen marka dahil, hem FDA, hem Avrupa Birliği hem de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünlerdir. Dolayısıyla, Türkiye'de 1.200'den fazla plastik cerrah 50.000'den fazla kadında bu marka implantı kullanmıştır" dedi.

İMPLANTLI KADINLARI UYARDI

Tiriyaki vücudunda meme implantı olanları ise şu sözlerle uyardı: "Meme implantınızın meme kanserine neden olduğuna ilişkin hiçbir güncel veri bulunmamaktadır. Türk Plastik Cerrahi Derneği'nin de konu ile ilgili yaptığı son açıklamada vurgulandığı gibi FDA, Amerikan Plastik Cerrahi Derneği, İngiliz Plastik Cerrahi Derneği ve Avrupa Birliği sağlık otoriteleri; göğsünüzde aşırı şişme ve reaksiyon bulguları olmadıkça meme implantlarınızın çıkartılmasını ya da değiştirilmesini tavsiye etmemektedir. İmplantınız olsun olmasın her sağlıklı kadın gibi yıllık göğüs kontrollerinizi yaptırmanız, implantınız var ise plastik cerrahınız ile rutin kontrollerinize devam etmeniz yeterli olacaktır."