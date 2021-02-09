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09.02.2021 - 07:38 |

Tarkan'dan Müzeyyen Senar paylaşımı

Türk sanat müziğinin önemli sanatçılarından Müzeyyen Senar'ın vefatının ardından 6 sene geçti. Megastar Tarkan da Senar'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Tarkan'dan Müzeyyen Senar paylaşımı
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Türk sanat müziğinin önemli sanatçılarından olan Müzeyyen Senar, vefatının altıncı yılında anıldı. Ünlü şarkıcı Tarkan da yaptığı paylaşımla Senar'ı unutmadı.

Birlikte çekilen eski bir karelerini yayınlayan Tarkan, Instagram hesabından bu şiiri paylaştı:

Bir asrı geçti yaşın
Olmadı benzerin, eşin
Bin asır da geçse
Dolmayacak senin yerin

Sesinde şarkısı aşkın
Gönülden gönüle aktın
Sen adını nağmelere
Altın harflerle yazdın

Pamuk gibi yüreğin
Safiyeti gülüşünün
O çocuk mahcubiyetin
Kurdu kalplerde tahtı

Tarihe yazıldı senin adın
Kalplere sedan, şarkıların
Yaşayacaksın hep içimizde
Sen hiç unutulmayacaksın

Benzemez kimse sana
Benzeyemez başkası
Sen divası asaletin
Kalplerin Müzeyyen ablası

Tarkandan Müzeyyen Senar paylaşımı

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