10.08.2020 - 07:00 |
Tatil keyfi
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı, Lüksemburg Fahri Konsolosu Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer’in, bu ara mutluluklarına diyecek yok...
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı, Lüksemburg Fahri Konsolosu Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer’in, bu ara mutluluklarına diyecek yok... “Uzun zamandır iş güç koşturması ve sonrasında yaşanan karantina günlerinde doğru dürüst dinlenemedik” diyen çift, önceki gün Göcek’te denize açıldı. Neşeli kareler çektiren ikili, “Ohh, dünya varmış” dedi.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.