Tatil keyfi

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı, Lüksemburg Fahri Konsolosu Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer’in, bu ara mutluluklarına diyecek yok... “Uzun zamandır iş güç koşturması ve sonrasında yaşanan karantina günlerinde doğru dürüst dinlenemedik” diyen çift, önceki gün Göcek’te denize açıldı. Neşeli kareler çektiren ikili, “Ohh, dünya varmış” dedi.