18.04.2020 - 07:00 |
‘Tek başına yeterli değil’
Uzman diyetisyen Olcay Barış, “Sumak, tek başına virüse karşı etkilidir diyemeyiz. Dengeli beslenmek, bağışıklık sistemimizi korumak ve düzenli uyumak, alacağımız en büyük önlemler” dedi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.