Terasta yıl dönümü

Son yıllarda kendi adını taşıyan markasıyla giyim-kuşam ve aksesuarlar tasarımına imza atan Ayşe Burcu Kaya, eşi Ali İhsan Kaya ile evlilik yıl dönümünü önceki gün Acarkent’teki evinde kutladı. 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi ve ailenin güzel kızı Ayşe Naz’ın da olduğu etkinlik, havanın güzel olmasıyla terasta geç saatlere kadar sürdü.